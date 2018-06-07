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История в датах: 7 июня

Образование Ватикана, выпуск первого домашнего видеомагнитофона, 65-летие факультета журналистики МГУ и день рождения писателя Орхана Памука
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
7 июня 1952 года родился Орхан Памук — турецкий писатель, в 2006 году награжденный Нобелевской премией по литературе
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Фото: Getty Images/Science & Society Picture Library
7 июня 1965 года корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон CV-2000. Первым покупателям он обошелся в $995
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Фото: commons.wikimedia.org/Михаил Бернгардт
7 июня 1929 года был основан Ватикан. В этот день была опубликована конституция Ватикана. Она просуществовала вплоть до 2001 года, когда ее заменил новый документ 
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Фото: РИА Новости/Валерий Шустов
7 июня факультету журналистики МГУ исполняется 65 лет. Основан он был в 1952 году распоряжением Совета министров СССР
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