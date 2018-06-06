История в датах: 6 июня

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
День рождения императрицы Александры Федоровны, высадка союзников в Нормандии, открытие «Детского мира» и другие события этого дня
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org
6 июня 2012 года жители Земли наблюдали одно из редчайших астрономических явлений — прохождение Венеры по диску Солнца. Первое из этой пары прохождений планеты произошло в 2004 году, предыдущие — в 1874 и 1882 годах. В следующий раз это явление повторится лишь в 2117 и 2125 годах.
На весь экран
Фото: ТАСС/Николай Кулешов
6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал первый в мире электрический утюг. Из-за особенностей конструкции первые такие утюги были небезопасны из-за частых ударов током, однако к 1930-м годам механизм был усовершенствован.
На весь экран
Фото: ТАСС/Рахманов Николай
6 июня 1957 свои двери распахнул московский «Детский мир». Знаменитое здание на Лубянке было возведено рабочими-метростроевцами за рекордно короткие три года — строительство началось в 1953 году
На весь экран
Фото: ТАСС/ЮПИ
На рассвете 6 июня 1944 год в Нормандии началась высадка союзнических войск. Эта операция, продлившаяся до 31 августа 1944 года, ознаменовала собой открытие «второго фронта» союзниками СССР во Второй мировой войне
На весь экран
Фото: wikipedia.org/loc.gov
6 июня 1872 родилась императрица Александра Фёдоровна (ум. 1918), принцесса Гессенская, жена последнего российского императора Николая II
На весь экран
Фото: архив "ИЗВЕСТИЯ"
6 июня 1937 года над Северным полюсом был поднят флаг СССР. В этот день там начала работу первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1» под руководством Ивана Панина. Полярники будут оставаться на льдине до февраля 1938 года
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.