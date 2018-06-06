История в датах: 6 июня

6 июня 2012 года жители Земли наблюдали одно из редчайших астрономических явлений — прохождение Венеры по диску Солнца. Первое из этой пары прохождений планеты произошло в 2004 году, предыдущие — в 1874 и 1882 годах. В следующий раз это явление повторится лишь в 2117 и 2125 годах.