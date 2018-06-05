История в датах: 5 июня

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Фото: РИА Новости/Фред Гринберг
5 июня 1744 года в Петербурге основана Невская порцелиновая мануфактура — первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств
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Фото: РИА Новости/Олег Кнорринг
5 июня 1945 года в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и разделе Берлина на оккупационные зоны
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Фото: Global Look Press
5 июня 1957 года атлетов впервые предложили проверять на допинг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
5 июня 1977 года в продаже появился первый персональный компьютер Apple II
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Фото: Getty Images
5 июня 1999 года сборная России по футболу одержала сенсационную победу над сборной Франции на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени со счетом 3:2. Впервые в новейшей истории сборная России выиграла у чемпионов мира
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Фото: РИАНовости/Сергей Мамонтов
5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в России отмечается День эколога — профессиональный праздник российских специалистов по охране природы
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