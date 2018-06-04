История в датах: 4 июня

4 июня 1940 года в Москве состоялось открытие стадиона «Динамо» после реконструкции. В этот день был сыгран один из самых результативных матчей в истории отечественного футбола. Хозяева поля, столичные динамовцы, победили своих киевских одноклубников с редчайшим для футбола счётом 8:5