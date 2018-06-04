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История в датах: 4 июня

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Фото: wikimedia.org

4 июня 1897 года на верфи «Новое Адмиралтейство» в Петербурге начато строительство легендарного крейсера «Аврора»

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

4 июня 1917 года впервые были объявлены лауреаты премии, учреждённой согласно завещанию «отца новой журналистики» Джозефа Пулитцера, и в память о нём и его идеалах названной Пулитцеровской. Премия ежегодно присуждается за достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра

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Фото: Getty Images/Hulton Deutsch

4 июня 1940 года в Москве состоялось открытие стадиона «Динамо» после реконструкции. В этот день был сыгран один из самых результативных матчей в истории отечественного футбола. Хозяева поля, столичные динамовцы, победили своих киевских одноклубников с редчайшим для футбола счётом 8:5

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Фото: ТАСС/Олег Иванов

В этот день в 1987 году на новой московской театральной сцене был сыгран первый спектакль театра «Сатирикон», основанного Аркадием Райкиным

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