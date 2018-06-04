История в датах: 4 июня
4 июня 1897 года на верфи «Новое Адмиралтейство» в Петербурге начато строительство легендарного крейсера «Аврора»
4 июня 1917 года впервые были объявлены лауреаты премии, учреждённой согласно завещанию «отца новой журналистики» Джозефа Пулитцера, и в память о нём и его идеалах названной Пулитцеровской. Премия ежегодно присуждается за достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра
4 июня 1940 года в Москве состоялось открытие стадиона «Динамо» после реконструкции. В этот день был сыгран один из самых результативных матчей в истории отечественного футбола. Хозяева поля, столичные динамовцы, победили своих киевских одноклубников с редчайшим для футбола счётом 8:5
В этот день в 1987 году на новой московской театральной сцене был сыгран первый спектакль театра «Сатирикон», основанного Аркадием Райкиным