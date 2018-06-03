История в датах: 3 июня

В этот день в 2010 году в Москве стартовал третий и самый долгосрочный этап международного проекта Марс-500. Во время эксперимента шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе 520 дней, в условиях, максимально приближенных к реальному пилотируемому полёту на Марс