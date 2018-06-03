История в датах: 3 июня

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Фото: РИА Новости
3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота. Триумфальная арка и неподалеку стоящая церковь Трех святителей были разрушены при расширении Садового кольца
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Фото: wikimedia.org
3 июня 1946 года в Венгрии была выпущена самая большая по номиналу банкнота в мире - миллиард милпенге. Гиперинфляция привела к тому, что цены ежедневно росли в 5 раз и купюры обесценивались мгновенно
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Фото: Getty Images
3 июня 1962 года в аэропорту Париж-Орли произошла первая катастрофа реактивного самолёта, в которой погибли свыше сотни человек. Boeing 707 компании Air France потерпел крушение при взлёте
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Фото: ESA/IPMB/Oleg Voloshin
В этот день в 2010 году в Москве стартовал третий и самый долгосрочный этап международного проекта Марс-500. Во время эксперимента шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе 520 дней, в условиях, максимально приближенных к реальному пилотируемому полёту на Марс
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