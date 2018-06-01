История в датах: 1 июня

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Фото: РИА Новости
1 июня 1960 года был выполнен первый международный рейс по маршруту Шереметьево–Шёнефельд на самолете Ил-18. К 1970 году аэропорт Шереметьево стал крупнейшим в СССР. На фото: диспетчеры за работой, 1961 год
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Фото: РИА Новости/Роберт Диамент
1 июня 1933 года была создана Северная морская флотилия. В мае 1937 года приказом народного комиссара обороны Северная морская флотилия была преобразована в Северный флот
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Фото: commons.wikimedia.org
1 июня 1806 года в Санкт-Петербурге было заложено здание Смольного института благородных девиц, архитектором выступил итальянец Джакомо Кваренги
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
1 июня 1938 года на страницах американского журнала Action Comics впервые появился самый знаменитый герой комиксов – Супермен. На фото: Кристофер Рив в роли Супермена в одноименном фильме 1978 года
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