История в датах: 31 мая

31 мая 1912 года в Москве в торжественной обстановке открылся Музей изящных искусств имени Александра III. Основателем коллекции стал отец Марины Цветаевой, профессор Иван Цветаев. Именно на базе этого музея впоследствии был создан Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина