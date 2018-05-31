История в датах: 31 мая

31 мая 1868 года на аллеях парижского пригорода Сен-Клу состоялась первая велогонка на 2000 м. Этот день принято считать датой рождения мирового велосипедного спорта
На весь экран
Фото: wikimedia.org
31 мая 1912 года в Москве в торжественной обстановке открылся Музей изящных искусств имени Александра III. Основателем коллекции стал отец Марины Цветаевой, профессор Иван Цветаев. Именно на базе этого музея впоследствии был создан Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ben Cawthra
31 мая 1859 года были запущены часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
31 мая 2003 года в Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты, утерянной в годы Великой Отечественной войны
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.