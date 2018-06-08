История в датах: 8 июня

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Фото: РИА Новости/В.Красинская
8 июня (26 мая по старому стилю) 1883 года в Москве был освящен храм Христа Спасителя. Его строительство длилось почти 44 года, храм был разрушен в 1931 году и восстановлен в 1994–1997 годах
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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
8 июня в России отмечается День Республики Карелия. В этот день в 1920 году была создана Карельская трудовая коммуна. В состав Российской империи Карелия вошла в 1809 году, однако долгое время карелы не имели своего территориального образования
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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
8 июня в Петербурге отмечается неофициальный День петербургских котов и кошек. Он был объявлен в 2005 году в честь скульптуры кошки Тишки Матроскиной. Еще две скульптуры, кота Енисея и кошки Василисы, появились в городе раньше, в 1999 году
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