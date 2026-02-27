Боксер Александр Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Боксер Александр Усик обошел президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Об этом 27 февраля сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные исследования международной компании Ipsos.

«Зеленский оказался только на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев. У президента он составляет чуть менее половины — 49%», — указано в Telegram-канале компании.

Согласно опросу, лидером рейтинга стал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которому доверяют 63% опрошенных. На второй строчке расположился боксер Александр Усик. Третье место занял глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Издание «Страна.ua» 27 января сообщило, что жители Украины на день рождения президента страны предложили ему в качестве подарка адекватность. По данным опроса среди населения, видеофрагменты которого показало издание, большинство ответов на вопросы о пожеланиях главе киевского режима, которые попали на итоговое видео, были негативные.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ