Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля признался, что с начала конфликта он был не самым лучшим отцом.

«Во время <конфликта> я был не самым лучшим отцом, потому что у меня не так много времени на детей», — сказал он в интервью Sky News.

По словам Зеленского, вместо этого он выбрал исполнение президентского долга.

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 20 февраля сообщил, что Зеленский и его супруга Елена занимались поставкой женщин и детей по схемам американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он также напомнил, что имя украинского лидера упоминается в файлах Эпштейна свыше 50 раз.

