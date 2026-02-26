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Суд в Германии запретил называть АдГ правоэкстремистской организацией

Reuters: суд приостановил классификацию АдГ как экстремистской организации
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Фото: Global Look Press/Stefan Puchner
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По решению административного суда в Кельне Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (контрразведка, BfV) пока не имеет права официально называть партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией и предпринимать связанные с этим меры. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters.

«Немецкий суд в четверг выдал партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) судебный запрет, обязывая внутреннюю разведку пока не классифицировать ее как «экстремистскую» до вынесения окончательного решения по делу», — указано в публикации.

Суд рассмотрел жалобу партии АдГ на решение BfV от мая 2025 года, согласно которому ее признали правоэкстремистской. Инъюнкция, выданная судом, запрещает ведомству использовать этот ярлык до вынесения окончательного решения по делу.

В Германии могут запретить самую популярную партию. Разбор

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель в мае 2025 года заявляла о дискриминации фракции партии в бундестаге. Уточнялось, что голосованием остальные фракции бундестага наносят ущерб демократическим институтам страны, а также ущемляют права более 10 млн избирателей.

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