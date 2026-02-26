В полиции Молдавии назвали ложными данные о минировании аэропорта Кишинева
Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в международном аэропорту Кишинева «Евгений Дога» не подтвердилось. Об этом 26 февраля сообщили представители пограничной полиции.
«Проверки, проведенные специализированными командами, завершены, и сигнал тревоги, поданный в Международном аэропорту «Евгений Дога» — Кишинев, не подтвержден», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
До этого в кишиневском аэропорту «Евгений Дога» была объявлена тревога после поступившего сообщения о минировании воздушной гавани. Уточнялось, что после поступления анонимного сигнала на место были направлены экстренные службы, пассажиров и сотрудников частично эвакуировали, а здание и прилегающую территорию обследовали специалисты.
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