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Госдума одобрила отдельные штрафы для таксистов за отсутствие ОСГОП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Для таксистов установят штрафы до 40 тыс. рублей за отсутствие страхования гражданской ответственности — (ОСГОП). Такой законопроект был принят депутатами Госдумы во II и III чтениях, сообщает 26 февраля «Парламентская газета».

Полис ОСГОП обязаны иметь все, кто работает на общественном транспорте, включая автоколонны, авиакомпании. Штрафы за его отсутствие доходили до 1 млн рублей для организаций и до 50 тыс. рублей для должностных лиц. Для таксистов их величину предложили скорректировать в меньшую сторону.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях были приняты в первом чтении еще в июле 2025 года. Они предусматривали штрафы для водителей от одной до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 40 тыс. рублей.

Поправками ко второму чтению установили фиксированный размер штрафов за отсутствие ОСГОП. Для граждан — пять тыс. рублей, для ИП — 25 тыс. рублей, для компаний — 40 тыс. рублей.

Член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Новиков выразил уверенность, что снижение штрафа не отразится на безопасности перевозок в худшую сторону и не повлияет на стоимость поездок. При этом закон защитит сотни тысяч добросовестных водителей, поддержит малый бизнес, отметил он.

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Глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий 25 февраля сообщил, что в правительство внесен полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси. Первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, Минпромторг опубликовал в начале октября 2025 года. Под соответствующие критерии попали более 20 моделей от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

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