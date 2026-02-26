Раздельное питание: Госдума намерена дифференцировать такси и райдхейлинг

Самозанятых таксистов могут освободить от ряда обязанностей, предусмотренных законом о такси. Прежде всего речь идет прохождении предрейсовых и послерейсовых медосмотров. Соответствующий законопроект разрабатывают депутаты Госдумы. Это позволит повысить прозрачность рынка пассажирских перевозок и уменьшить уход в теневой сегмент рынка значительной части водителей, считают эксперты и представители отрасли. Подробности в материале «Известий».

Иллюзия безопасности

Парламентарии намерены разделить требования, предъявляемые к профессиональным таксистам и самозанятым водителям, которые возят пассажиров на личных машинах. Об этом на пресс-конференции, посвященной таксомоторным перевозкам и общественному транспорту, сообщил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается и в настоящее время обсуждается с профильными министерствами и ведомствами, уточнил он.

— Действующий закон о такси предъявляет одинаковые требования как к профессиональным таксистам, работающим на постоянной основе на автомобилях таксопарка, так и к водителям-частникам, которые занимаются частным извозом на личных машинах. При этом ряд требований законодательства частники выполнить просто не состоянии, — отметил депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В качестве примера он привел необходимость обязательного прохождения таксистами, вне зависимости от их статуса, предрейсовых и послерейсовых медосмотров. По словам Сергея Лисовского, сейчас исполнение этих требований фактически превратилось в фикцию. Таксисты просто ездят с пачками заполненных и проштампованных путевых листов с отметками о якобы проведенных медосмотрах и техосмотрах.

— К сожалению, есть примеры ДТП, когда водитель такси находился за рулем в нетрезвом виде. Но при этом у него была справка, о том, что он прошел предрейсовый медосмотр. В том виде, в котором сейчас проводятся такие осмотры, — это не безопасность, это иллюзия безопасности, — отметил депутат.

Медицина тут бессильна

Проводить такие медосмотры на самом деле, а не «на бумаге» могут только таксопарки в отношении профессиональных таксистов перед их выходом на линию, считает парламентарий. В отношении самозанятых водителей, которые работают, а чаще подрабатывают в свободное от основного вида деятельности время, эти требования просто невыполнимы, заявил Сергей Лисовский. Для этого нет соответствующих условий и инфраструктуры даже в крупных городах, не говоря уже о небольших населенных пунктах, подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

При этом полностью отказываться от контроля за состоянием здоровья самозанятых таксистов депутаты не намерены. По словам Сергея Лисовского, одной из форм контроля может стать ежегодная диспансеризация таких водителей.

— Мы планируем закрепить в разрабатываемом законе норму, согласно которой самозанятый водитель такси будет обязан проходить ежегодную диспансеризацию. Отказ или уклонение от этой обязанности может стать основанием для исключения из реестра перевозчиков. Это не только позволит выявить у таких таксистов те или иные заболевания, но и в целом благотворно скажется на состоянии здоровья наших граждан, — заявил депутат.

Самозанятые как альтернатива автобусу

Услуги перевозок на личных автомобилях необходимо закрепить не только в отдельном законе, но и в принятой правительством РФ Транспортной стратегии до 2030 года, считает руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Причем эти перевозки следует выделить в отдельную транспортную услугу, отметил он.

— На данный момент в сфере такси работают примерно 1,3–1,5 млн профессиональных водителей и около 5 млн частников. Последние, имея статус самозанятых, дополняют, а в ряде случаев и заменяют общественный транспорт в регионах, — заявил Иван Литвинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, именно частники обеспечивают мобильность населения в случаях отмены или сокращения рейсов автобусов. А когда остановка общественного транспорта находится в нескольких километрах от поселка, водители на личных машинах становятся фактически единственной возможностью для жителей таких населенных пунктов добраться до нее, особенно в непогоду, подчеркнул он.

— Избыточные требования к самозанятым водителям заставляют их уходить в теневой сегмент пассажирских перевозок, при котором заказы принимаются через чаты с мессенджерах, «звонок другу», в некоторых случаях в ход идут даже визитки с номерами телефонов. Это не гарантирует безопасности ни самому водителю, ни пассажиру, — отметил Иван Литвинов.

Нормы прошлого века

Существующая система законодательства в сфере такси и перевозок пассажиров легковыми автомобилями — это совокупность законов и других нормативных актов сразу в 13 сферах права, отмечает эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Юридического института Российского университета транспорта Станислав Швагерус.

— Она характеризуется «лоскутностью», несогласованностью норм, значительная часть которых перекочевала из правовых документов времен СССР. Многие их этих норм, в частности требование об обязательном медосмотре водителей, откровенно устарели. Они архаичны и не отвечают современным реалиям, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Станислава Швагеруса, простое изменение или дополнение закона о такси приведет исключительно к появлению новых коллизий и новых проблем для участников рынка. Необходим комплексный анализ всей нормативно-правовой базы в этой сфере и создание современной системы регулирования, с учетом цифровой трансформации бизнеса и государственного управления.

Такси и райдхейлинг

В такси «Максим» поддерживают идею о разделении требований для профессиональных водителей такси и частников. В мировой практике ситуация, когда частный водитель использует личный автомобиль для выполнения заказов через цифровую платформу, имеет собственный термин — «райдхейлинг», отметили в компании.

— Частник использует автомобиль, приобретенный для личных нужд, работает неполный день и не имеет экономической возможности выполнять требования, сопоставимые с обязанностями автотранспортного предприятия. Это экономически и организационно иная модель по сравнению с профессиональным такси, — отметили в «Максиме».

В компании уверены, что четкое разграничение профессионального такси и райдхейлинга повысит прозрачность рынка, снизит теневую занятость и сохранит транспортную доступность, особенно в регионах, где по объективным экономическим причинам именно частные водители обеспечивают основную часть перевозок. При этом обе модели вполне могут работать параллельно, уверены в такси «Максим».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Риск ухода всего бизнеса такси в райдхейлинг маловероятен. Профессиональные таксопарки сохраняют свои преимущества в виде получения субсидий на обновление парка, использования преференций в виде проезда по выделенным полосам, специализированных парковок, бесплатного въезда на территорию вокзалов и аэропортов, права брать пассажиров на улице. Эти модели — такси и райдхейлинг — не являются взаимозаменяемыми. С точки зрения транспортной стратегии они дополняют друг друга, — сообщили «Известиям» в компании.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что поддерживает инициативу о двойном регулировании сферы такси.

— Идея это правильная. Сегодня закон о такси создает невыносимые условия для работы, в том числе нашим ребятам, которые возвращаются с фронтов СВО. И у нас в Минтрансе создана рабочая группа, которая как раз должна убирать барьеры по транспорту. И надеюсь, это предложение будет внесено на обсуждение и в эту рабочую группу, — заявил он «Известиям».

В «Яндекс Такси» на запрос «Известий» оперативно ответить не смогли.