Онколог указал на скрытую опасность лишнего веса у женщин

Маммолог, онколог, пластический хирург, к.м.н. Эдуард Межецкий предупредил, что ожирение повышает риск развития рака груди у женщин.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля, он отметил, что ожирение не только нарушает работу организма, но и повышает риск развития рака молочной железы на 20–40%, особенно у женщин в период менопаузы.

По словам врача, жировая ткань вырабатывает фермент ароматазу, который участвует в синтезе эстрогена, поэтому при увеличении массы тела растет и уровень этого гормона, что может ускорять деление клеток молочной железы и повышать вероятность опухолевых изменений.

Он также отметил, что при ожирении снижается чувствительность к лептину — гормону, регулирующему аппетит, из-за чего его уровень повышается. По словам специалиста, избыток лептина способен стимулировать рост опухолевых клеток, снижать эффективность химиотерапии и способствовать метастазированию.

Кроме того, онколог добавил, что при избыточном весе в организме развивается хроническое воспаление, связанное с разрушением жировых клеток, что также увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований.

Бариатрический хирург Павел Бирюков 18 февраля рассказал «Известиям», что при ожирении диеты редко дают устойчивый результат, поскольку организм включает механизмы защиты и замедляет обмен веществ. Он добавил, что ожирение почти никогда не имеет единственной причины.

Врач-онколог Андрей Нефедов 5 февраля в беседе с RT назвал продукты, злоупотребление которыми может привести к раку. По его словам, доказанным канцерогеном является переработанное мясо (колбасы, сосиски, ветчина, бекон, солонина).

В январе академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что ожирение может сместить онкологию в списке самых опасных заболеваний. Академик обратил внимание на понимание ожирения — это не просто полнота, а медицинский диагноз, который всё чаще ставят россиянам. Основная угроза, которую оно несет, — развитие сахарного диабета, отмечает «Москва 24».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у людей с нормальным весом на 40% снижается риск развития рака желчного пузыря. По словам министра, лучше исключить из рациона колбасные изделия, снизить потребление красного мяса. Также следует есть больше овощей и меньше сладких фруктов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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