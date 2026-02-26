Реклама
Прямой эфир
Экономика
Началось пленарное заседание ПМЭФ-2026 с участием Путина
Экономика
Финансист предупредил о риске снижения биткоина до $57 тыс.
Общество
Более 650 человек получили поддержку по соцконтрактам в 2025 году
Мир
В Австралии изъяли более 100 тыс. экзотических тараканов на сумму $200 тыс.
Авто
В Минпромторге допустили рост производства российских авто до 2,5 млн в год
Общество
Актриса и певица Валентина Игнатьева умерла в возрасте 77 лет
Армия
Силы ПВО за шесть часов сбили 135 беспилотников ВСУ над регионами России
Наука и техника
Ученые спрогнозировали магнитную бурю уровня G1-G2 5 июня
Общество
В Минтруде заявили о возможности замены 7,5% трудовых функций ИИ
Экономика
Объем инвестиций в экономику России вырос на 40% за четыре года
Армия
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185»
Происшествия
При пожаре в Нефтекамске спасли 15 человек
Авто
В России произошло 312 ДТП за минувшие сутки
Общество
Пасечник анонсировал появление к 2030 году в ЛНР 600 тыс. кв. м жилья
Общество
Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о дальнейшем развитии России
Мир
Ученые обнаружили на Фиджи остров из древних пищевых отходов
Экономика
Греф спрогнозировал курс доллара в 84–85 рублей на конец года

Онколог указал на скрытую опасность лишнего веса у женщин

Онколог Межецкий: ожирение повышает риск развития рака груди у женщин
0
EN
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Маммолог, онколог, пластический хирург, к.м.н. Эдуард Межецкий предупредил, что ожирение повышает риск развития рака груди у женщин.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля, он отметил, что ожирение не только нарушает работу организма, но и повышает риск развития рака молочной железы на 20–40%, особенно у женщин в период менопаузы.

По словам врача, жировая ткань вырабатывает фермент ароматазу, который участвует в синтезе эстрогена, поэтому при увеличении массы тела растет и уровень этого гормона, что может ускорять деление клеток молочной железы и повышать вероятность опухолевых изменений.

Он также отметил, что при ожирении снижается чувствительность к лептину — гормону, регулирующему аппетит, из-за чего его уровень повышается. По словам специалиста, избыток лептина способен стимулировать рост опухолевых клеток, снижать эффективность химиотерапии и способствовать метастазированию.

Кроме того, онколог добавил, что при избыточном весе в организме развивается хроническое воспаление, связанное с разрушением жировых клеток, что также увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований.

Силы древесные: лекарство из лиственницы поможет побороть ожирение
Смогут ли природные соединения стать безопасной альтернативой «Оземпику»

Бариатрический хирург Павел Бирюков 18 февраля рассказал «Известиям», что при ожирении диеты редко дают устойчивый результат, поскольку организм включает механизмы защиты и замедляет обмен веществ. Он добавил, что ожирение почти никогда не имеет единственной причины.

Врач-онколог Андрей Нефедов 5 февраля в беседе с RT назвал продукты, злоупотребление которыми может привести к раку. По его словам, доказанным канцерогеном является переработанное мясо (колбасы, сосиски, ветчина, бекон, солонина).

В январе академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что ожирение может сместить онкологию в списке самых опасных заболеваний. Академик обратил внимание на понимание ожирения — это не просто полнота, а медицинский диагноз, который всё чаще ставят россиянам. Основная угроза, которую оно несет, — развитие сахарного диабета, отмечает «Москва 24».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у людей с нормальным весом на 40% снижается риск развития рака желчного пузыря. По словам министра, лучше исключить из рациона колбасные изделия, снизить потребление красного мяса. Также следует есть больше овощей и меньше сладких фруктов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026