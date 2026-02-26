ВС Франции заявили о нейтрализации дрона у авианосца «Шарль де Голль»
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону французского атомного авианосца «Шарль де Голль», был нейтрализован. Об этом 26 февраля сообщил телеканал LCI.
По данным канала, инцидент произошел у берегов Швеции, в районе города Мальме. Как уточнили французские военные, нейтрализацию БПЛА осуществили Вооруженные силы Швеции, задействовав систему радиоэлектронного подавления. В результате аппарат потерял управление.
При этом местонахождение дрона пока не установлено. По одной из версий, он мог упасть в море.
В то же время не исключается, что беспилотник мог вернуться на корабль, с которого, предположительно, был запущен.
Правительство Франции 21 января запросило проведение учений сил НАТО в Гренландии. Отмечалось, что республика готова внести свой вклад в учения в Арктике.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявил о планах построить новый авианосец для ВМС Франции. По его словам, строительство авианосца принесет финансовую выгоду малым и средним предприятиям в лице 800 поставщиков, а сам авианосец станет «олицетворением мощи» его нации.
