Реклама
Прямой эфир
Авто
В России произошло 312 ДТП за минувшие сутки
Общество
Пасечник анонсировал появление к 2030 году в ЛНР 600 тыс. кв. м жилья
Общество
Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о дальнейшем развитии России
Мир
Ученые обнаружили на Фиджи остров из древних пищевых отходов
Экономика
Греф спрогнозировал курс доллара в 84–85 рублей на конец года
Общество
Режим тишины для ремонта ЛЭП «Днепровская» продлится до 23 июня
Армия
Силы ПВО за неделю сбили более 3 тыс. беспилотников ВСУ
Мир
Личные вещи Мэрилин Монро продали на аукционе за $2 млн
Мир
Дмитриев положительно оценил возможную отмену поставок ракет Tomahawk в Германию
Мир
В Бельгии прошли протесты студентов из-за реформы образования
Мир
Песков заявил о фактическом прекращении участия Армении в работе ОДКБ
Мир
В Кремле опровергли бездействие РФ в диалоге с Западом по решению проблем
Мир
При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и еще один пострадал
Авто
УАЗ сообщил о планах по возобновлению поставок на Кубу
Мир
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 17% годовых
Происшествия
Пять человек погибли из-за атаки БПЛА на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае
Происшествия
Силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника ВСУ

Юрист указал на риск уголовного дела при банкротстве

Юрист Казусь: есть разница между преднамеренным и фиктивным банкротством
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Юрист Александр Казусь рассказал, что при банкротстве компаний руководителей, учредителей и фактических владельцев могут привлекать как к субсидиарной, так и к уголовной ответственности.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в четверг, 26 февраля, он пояснил, что субсидиарная ответственность носит гражданско-правовой характер и предполагает возмещение долгов кредиторам. При этом ее наличие не всегда означает уголовное преследование, однако при вынесении обвинительного приговора человек может быть привлечен и к субсидиарной ответственности.

Эксперт отметил, что субсидиарная ответственность наступает, если контролирующие лица виновны в доведении компании до банкротства, например причинили ущерб кредиторам, скрывали документы или искажали финансовую отчетность. По его словам, уголовные дела могут возбуждаться как по специальным статьям о банкротстве — за сокрытие имущества, подделку документов или преднамеренное банкротство, — так и по статье о мошенничестве.

Юрист добавил, что уголовные дела чаще всего инициируются арбитражным управляющим при выявлении признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Он пояснил, что преднамеренным считается банкротство, когда компания сознательно доводится до неспособности платить по долгам, а фиктивным — ложное объявление о банкротстве при наличии средств.

Долг и путь: более 60% банкротств в 2025 году можно было избежать
Как «раздолжнители» зарабатывают на гражданах, доводя людей до разорения

Бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» 22 февраля сообщило, что у большинства граждан России, официально признанных банкротами, совокупная задолженность не превышает 500 тыс. рублей. Задолженность в размере от 1 млн до 2,5 млн рублей выявлена у 120 тыс. банкротов. Сумму от 2,5 млн до 5 млн рублей должны 39,3 тыс. человек.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026