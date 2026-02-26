Юрист указал на риск уголовного дела при банкротстве

Юрист Александр Казусь рассказал, что при банкротстве компаний руководителей, учредителей и фактических владельцев могут привлекать как к субсидиарной, так и к уголовной ответственности.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в четверг, 26 февраля, он пояснил, что субсидиарная ответственность носит гражданско-правовой характер и предполагает возмещение долгов кредиторам. При этом ее наличие не всегда означает уголовное преследование, однако при вынесении обвинительного приговора человек может быть привлечен и к субсидиарной ответственности.

Эксперт отметил, что субсидиарная ответственность наступает, если контролирующие лица виновны в доведении компании до банкротства, например причинили ущерб кредиторам, скрывали документы или искажали финансовую отчетность. По его словам, уголовные дела могут возбуждаться как по специальным статьям о банкротстве — за сокрытие имущества, подделку документов или преднамеренное банкротство, — так и по статье о мошенничестве.

Юрист добавил, что уголовные дела чаще всего инициируются арбитражным управляющим при выявлении признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Он пояснил, что преднамеренным считается банкротство, когда компания сознательно доводится до неспособности платить по долгам, а фиктивным — ложное объявление о банкротстве при наличии средств.

Бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» 22 февраля сообщило, что у большинства граждан России, официально признанных банкротами, совокупная задолженность не превышает 500 тыс. рублей. Задолженность в размере от 1 млн до 2,5 млн рублей выявлена у 120 тыс. банкротов. Сумму от 2,5 млн до 5 млн рублей должны 39,3 тыс. человек.

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