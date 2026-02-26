FT узнала о рекордных убытках Puma в своей истории

Немецкий производитель спортивной обуви Puma сообщил об убытках в €645 млн в 2025 году и опасается, что появление нового китайского инвестора может негативно сказаться на бизнесе немецкой компании. Об этом 26 февраля сообщает газета Financial Times (FT).

«Убытки связаны с падением продаж на 13%, расходов, соединенных с продажей излишков, и единовременных расходов в размере €191,6 млн, связанных с планами по сокращению офисного персонала на 20%», — говорится в материале.

Исполнительный директор Puma Артур Хоэльд заявил, что приобретение китайской компанией Anta Sports 29% акций немецкой компании может оказать «негативное влияние» на ее бизнес.

По его словам, оптовые и франчайзинговые партнеры могут забеспокоиться из-за неопределенности в отношении будущей модели дистрибуции Puma, учитывая, что Anta уделяет больше внимания продажам потребителям напрямую.

Автор статьи уточняет, что в 2026 году Puma ожидает снижения продаж на 7% и прогнозирует убытки в размере от €50 млн до €150 млн.

В конце января сообщалось, что компания Anta Sports выкупит 29% акций Puma за $1,8 млрд. Немецкий бренд хотел восстановить позиции после потери доли рынка в пользу Nike и Adidas.

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