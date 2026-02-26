В Забайкальском крае три человека погибли и один пострадал в ДТП
В Забайкальском крае три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика. Об этом 26 февраля сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в Чите. Грузовой автомобиль врезался в частную постройку.
На кадрах видны последствия аварии: разрушенные постройки и поваленные деревья. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
В Кимрском муниципальном округе Тверской области 24 февраля в результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы. Уточнялось, что на 13-м км автодороги Дубна – Кимры – Горицы водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и столкнулся с машиной ВАЗ-2114.
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