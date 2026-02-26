Исследователи сообщили о влиянии рациона после 80 лет на долголетие

Ученые выяснили, что связь между вегетарианским рационом и долголетием может зависеть не столько от типа питания, сколько от возраста и физического состояния человека. Исследование показало, что люди старше 80 лет, полностью отказавшиеся от мяса, реже становились долгожителями — однако эффект наблюдался только среди пожилых с недостаточной массой тела. Об этом 26 февраля сообщили в журнале Science Daily.

Работа основана на данных более чем 5 тыс. участников китайского долгосрочного исследования здорового долголетия, за которыми наблюдали в течение двух десятилетий. К 2018 году ученые обнаружили, что среди пожилых людей, не употреблявших мясо, доля тех, кто дожил до 100 лет, оказалась ниже по сравнению с мясоедами.

При этом исследователи подчеркивают, что результаты не опровергают пользу растительных диет. Ранее такие модели питания неоднократно связывали со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и ожирения. Однако после 80 лет приоритеты организма меняются — ключевой задачей становится не профилактика хронических болезней, а сохранение мышечной массы, веса и физической устойчивости.

С возрастом уменьшается аппетит, снижается плотность костей и ускоряется потеря мышц, что повышает риск истощения. Именно поэтому пожилым людям требуется больше легкоусвояемого белка и ряда микроэлементов. Исследование также показало, что ключевым фактором оказался вес: среди пожилых с нормальной массой тела различий между типами питания выявлено не было. Это подтверждает так называемый парадокс ожирения в старшем возрасте, когда небольшой избыток массы может быть связан с лучшей выживаемостью.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Главный вывод заключается в том, что рекомендации по питанию должны меняться вместе с возрастом: в очень пожилом возрасте достаточное потребление белка, витаминов B12 и D, а также кальция становится важнее строгого следования определенной диете.

Врач-диетолог Галина Леонтьева 7 апреля перечислила плюсы и минусы вегетарианства. По словам специалиста, такой рацион снижает риски болезней сердца, но в то же время может привести к дефициту витаминов. Она подчеркнула, что из-за отказа от продуктов животного происхождения может произойти нехватка белков, железа и витамина B12. Леонтьева порекомендовала обратить внимание на правильное сочетание растительных продуктов, чтобы организм получал полный набор необходимых аминокислот.

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