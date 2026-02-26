Реклама
Прямой эфир
Мир
Киргизия впервые в истории избрана в состав Совета Безопасности ООН
Пресс-релизы
«Триколор» и «Билайн» подписали на полях ПМЭФ договор о сотрудничестве
Мир
Рубио подтвердил готовность США к участию в мирном процессе по Украине
Мир
Путин указал на рост товарооборота с Танзанией на четверть
Мир
В МИД РФ указали на стремление всех стран ЕАЭС сотрудничать с Россией
Общество
Правительство РФ выделит почти 3 млрд рублей на строительство школ на Кавказе
Мир
Рябков предупредил о ядерном ответе при угрозе целостности РФ
Мир
Келин отверг беспочвенные обвинения в адрес РФ из-за инцидента с дроном в Румынии
Мир
В США указали на необходимость срочно вернуться к переговорам с РФ по Украине
Мир
Песков призвал к неотвратимому наказанию Киева за удар по автобусу в ДНР
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Экономика
Россияне начали использовать цифровой рубль для оплаты штрафов и платежей
Мир
СМИ сообщили об обнаружении в Мексике ведущего в США подземного тоннеля
Мир
В МИД РФ заявили о всеобъемлющей «украинизации» информационной повестки Западом
Мир
Представитель США рассказал о разрешении от Трампа посетить ПМЭФ
Мир
Мурашко назвал одну из ключевых стратегий развития медицины в России
Мир
В Госдуме оценили реакцию Красного Креста на теракт в Старобельске

Исследователи сообщили о влиянии рациона после 80 лет на долголетие

Science Daily: вегетарианцы старше 80 лет реже доживают до 100 лет
0
EN
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ученые выяснили, что связь между вегетарианским рационом и долголетием может зависеть не столько от типа питания, сколько от возраста и физического состояния человека. Исследование показало, что люди старше 80 лет, полностью отказавшиеся от мяса, реже становились долгожителями — однако эффект наблюдался только среди пожилых с недостаточной массой тела. Об этом 26 февраля сообщили в журнале Science Daily.

Работа основана на данных более чем 5 тыс. участников китайского долгосрочного исследования здорового долголетия, за которыми наблюдали в течение двух десятилетий. К 2018 году ученые обнаружили, что среди пожилых людей, не употреблявших мясо, доля тех, кто дожил до 100 лет, оказалась ниже по сравнению с мясоедами.

При этом исследователи подчеркивают, что результаты не опровергают пользу растительных диет. Ранее такие модели питания неоднократно связывали со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и ожирения. Однако после 80 лет приоритеты организма меняются — ключевой задачей становится не профилактика хронических болезней, а сохранение мышечной массы, веса и физической устойчивости.

Вместо мяса и яиц: заменят ли растительные аналоги животную пищу
И какие перспективы у инновационных заменителей традиционных продуктов в России

С возрастом уменьшается аппетит, снижается плотность костей и ускоряется потеря мышц, что повышает риск истощения. Именно поэтому пожилым людям требуется больше легкоусвояемого белка и ряда микроэлементов. Исследование также показало, что ключевым фактором оказался вес: среди пожилых с нормальной массой тела различий между типами питания выявлено не было. Это подтверждает так называемый парадокс ожирения в старшем возрасте, когда небольшой избыток массы может быть связан с лучшей выживаемостью.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Главный вывод заключается в том, что рекомендации по питанию должны меняться вместе с возрастом: в очень пожилом возрасте достаточное потребление белка, витаминов B12 и D, а также кальция становится важнее строгого следования определенной диете.

Врач-диетолог Галина Леонтьева 7 апреля перечислила плюсы и минусы вегетарианства. По словам специалиста, такой рацион снижает риски болезней сердца, но в то же время может привести к дефициту витаминов. Она подчеркнула, что из-за отказа от продуктов животного происхождения может произойти нехватка белков, железа и витамина B12. Леонтьева порекомендовала обратить внимание на правильное сочетание растительных продуктов, чтобы организм получал полный набор необходимых аминокислот.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026