Диетолог перечислила плюсы и минусы вегетарианства

Врач-диетолог Галина Леонтьева перечислила плюсы и минусы вегетарианства.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 7 апреля, специалист отметила, что вегетарианство набирает популярность среди тех, кто стремится заботиться о своем здоровье и окружающей среде. Тем не менее важно помнить, что вегетарианство снижает риски болезней сердца, но может привести к дефициту витаминов.

Леонтьева объяснила, что вегетарианская диета помогает снижать уровень холестерина и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку такой рацион богат клетчаткой и менее калориен, он способствует контролю массы тела. Обычно он включает овощи, фрукты, бобовые, орехи и злаки.

Однако отказ от животных продуктов может привести к нехватке белков, железа и витамина B12. Важно правильно сочетать растительные продукты, чтобы организм получал полный набор необходимых аминокислот, отмечает 360.ru.

Для своевременного выявления возможных дефицитов необходимы регулярные медицинские обследования.

20 марта исследование показало, что россияне чаще всего предпочитают такие вегетарианские блюда, как «необычный салат из свеклы» и пирожки «Чудо». Замыкает тройку блюд-лидеров хачапури с творогом на сковороде.

2 марта сообщалось, что продукты для постного меню можно купить на московских ярмарках. Фермеры привозят их из 40 российских регионов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сайт kp.ru писал, что большинство вегетарианских диет, как правило, низкокалорийные, поэтому при их применении удовлетворение потребностей организма в энергии, особенно для детей, может быть затруднено.