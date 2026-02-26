Украина запустит поставки американского СПГ через Литву
Украинская компания «Нафтогаз» начнет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) США через литовский порт. Об этом 26 февраля сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.
«Впервые «Нафтогаз» импортирует американский СПГ на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда», — написал Корецкий в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).
Он уточнил, что в рамках сотрудничества с литовским энергетическим холдингом Ignitis Group была осуществлена поставка американского СПГ в размере 90 млн куб. м. При этом на территорию Украины газ попадет в течение февраля-марта.
Газета The New York Times написала 26 февраля, что в Европе растет обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может превратить сильные позиции, которые Соединенные Штаты завоевали в нефтегазовой отрасли, в оружие для оказания давления на другие страны.
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