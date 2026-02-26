Силы ПВО за два часа уничтожили 35 беспилотников ВСУ над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 12:00 до 14:00 ликвидировали 35 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«С 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 69 украинских дронов над территорией России. По данным ведомства, 24 беспилотника сбили над Брянской областью, 18 — над Республикой Крым, еще 14 — над Смоленской областью, еще по три аппарата уничтожили над Тульской и Орловской областями и над акваторией Черного моря.
