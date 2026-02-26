ФСБ сообщила о попытке подрыва высокопоставленного военного в Петербурге
В Санкт-Петербурге были задержаны двое злоумышленников, которые заминировали автомобиль, принадлежащий высокопоставленному военному. Об этом 26 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«Установлено, что фигуранты посредством иностранного мессенджера Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего», — сообщили в ЦОС ФСБ.
В сообщении отмечается, что сотрудники спецслужбы смогли обнаружить и обезвредить взрывное устройство. Задержанные дали признательные показания, решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.
В ФСБ напомнили, что сотрудники спецслужб Украины продолжают использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp (входит в Meta — организацию, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для вербовки исполнителей терактов, и предупредили о наказании, предусмотренном законом России.
В этот же день Следственный комитет (СК) по Московской области сообщил, что восемь человек, в число которых вошли трое несовершеннолетних, подготавливали теракт по заданию специальных служб Украины против руководителя одного из оборонных предприятий. Они, преследуя идею о получении денежного вознаграждения в размере не менее 1 млн рублей, в декабре 2024 года изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля несостоявшейся жертвы.
