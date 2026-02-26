Джиган будет настаивать на разделе имущества с супругой
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) будет настаивать на разделе имущества с супругой Оксаной Самойловой. Об этом 26 февраля «Известиям» сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин.
По его словам, сторона музыканта настаивает на разделе всего совместно нажитого пополам. Адвокат уточнил, что оценка имущества пока не проводилась.
Джиган 19 января попросил суд признать недействительным их брачный договор. По словам его адвоката, документ был подписан, когда рэпер находился в «уязвимом состоянии», в частности принимал лекарства и проходил лечение, что не позволило ему в полной мере осознавать последствия.
Заявление на развод Самойлова подала 6 октября 2025 года. Информация о кризисе в отношениях звездной пары начала активно распространяться в начале октября. Поводом для нее стали эмоциональные высказывания Самойловой в социальных сетях, а также ее многочисленные поездки в Милан и Париж без сопровождения супруга.
Мировой суд в Москве позднее, 17 ноября, дал два месяца для примирения Джигану и Самойловой. В свою очередь блогер заявила журналистам, что не готова к примирению и намерена довести бракоразводный процесс до конца.
