Россия передала Украине 1 тыс. тел украинских боевиков
Российская сторона передала Украине 1 тыс. тел боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 января сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
«Украине переданы тела 1 тыс. погибших украинских военных», — написал он в Telegram-канале.
Мединский добавил, что в рамках договоренностей взамен Россия получила тела 35 погибших военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.
Представители российских силовых структур днем ранее сообщили, что солдаты первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ потребовали вывести их с линии фронта в Запорожской области из-за больших потерь. Наблюдаемая тенденция, как стало известно на следующий день, может быть связана с неграмотными действиями украинских офицеров, которые купили звания.
Первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли более 1 млн солдат.
