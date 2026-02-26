Стало известно о потерях ВСУ из-за неумелых действий купивших звания офицеров
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), покупая себе звания и должности, командуют подразделениями неграмотно, что приводит к потере личного состава. Об этом 26 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.
«В рядах ВСУ возникают большие проблемы из-за офицеров, купивших себе звание и должность, особенно в боевых подразделениях, так как «купленные» офицеры не могут повести подразделение в бой из-за банального отсутствия теоретических знаний», — указано в материале.
Отмечается, что украинцы всё чаще прибегают к приобретению себе высоких постов, так как это обеспечивает им «бронь» от отправки на передовую. Как уточняет «Газета.ru», наблюдаемая тенденция оборачивается не только смертями обычных военных, но и провалом поставленных перед ними задач.
Представитель российских силовых структур 30 января узнал, что высокопоставленные украинские военные чиновники отправляют своих жен, дочерей и любовниц на курсы повышения квалификации для ускоренного продвижения по службе.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ