В МИД РФ назвали требования к кандидатуре нового генсека ООН
Россия настаивает на том, что будущий генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) должен строго следовать Уставу организации и неукоснительно соблюдать ее принципы. Об этом 26 февраля сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
«Исходим из того, что будущему генеральному секретарю ООН надлежит строго следовать Уставу всемирной организации, добросовестно и не избирательно подходить к соблюдению ее принципов, воздерживаться от размывания межгосударственного характера ООН и нарушения принципа «разделения труда» между главными органами организации», — приводит его слова ТАСС.
По словам дипломата, российская сторона на текущем этапе внимательно изучает кандидатов, анализируя их подходы к ключевым глобальным проблемам и вопросам реформирования ООН. Он подчеркнул, что эти меры необходимы для восстановления престижа и укрепления позиций всемирной организации на международной арене. Как уточнил Логвинов, слушания кандидатов на пост генсека Всемирной организации начнутся 20 апреля.
«У кандидатов будет возможность презентовать свою предвыборную программу», — уточнил дипломат.
Аргентина 26 ноября прошлого года официально представила кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря ООН на 2027–2031 годы. В документе подчеркнут опыт Гросси — более четырех десятилетий дипломатической работы, руководство Международным агентством по атомной энергии и вклад в обеспечение международной безопасности и ядерного контроля.
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, в свою очередь, 27 ноября 2025 года сообщил, что МАГАТЭ под руководством Гросси остается единственной неполитизированной международной организацией. Он также отметил, что в выдвижении Гросси на пост генсека ООН «есть смысл».
