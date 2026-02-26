Реклама
В МИД РФ назвали требования к кандидатуре нового генсека ООН

Логвинов: новый генсек ООН должен строго следовать Уставу всемирной организации
Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
Россия настаивает на том, что будущий генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) должен строго следовать Уставу организации и неукоснительно соблюдать ее принципы. Об этом 26 февраля сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Исходим из того, что будущему генеральному секретарю ООН надлежит строго следовать Уставу всемирной организации, добросовестно и не избирательно подходить к соблюдению ее принципов, воздерживаться от размывания межгосударственного характера ООН и нарушения принципа «разделения труда» между главными органами организации», — приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона на текущем этапе внимательно изучает кандидатов, анализируя их подходы к ключевым глобальным проблемам и вопросам реформирования ООН. Он подчеркнул, что эти меры необходимы для восстановления престижа и укрепления позиций всемирной организации на международной арене. Как уточнил Логвинов, слушания кандидатов на пост генсека Всемирной организации начнутся 20 апреля.

«У кандидатов будет возможность презентовать свою предвыборную программу», — уточнил дипломат.

Прекрасный пост: Россия обсудит с Гросси выборы нового генсека ООН
Поддержит ли Москва кандидатуру главы МАГАТЭ и кто еще претендует на должность руководителя всемирной организации

Аргентина 26 ноября прошлого года официально представила кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря ООН на 2027–2031 годы. В документе подчеркнут опыт Гросси — более четырех десятилетий дипломатической работы, руководство Международным агентством по атомной энергии и вклад в обеспечение международной безопасности и ядерного контроля.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, в свою очередь, 27 ноября 2025 года сообщил, что МАГАТЭ под руководством Гросси остается единственной неполитизированной международной организацией. Он также отметил, что в выдвижении Гросси на пост генсека ООН «есть смысл».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

