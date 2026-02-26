Реклама
Сюжет:

Орбан потребовал от Зеленского возобновить работу нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 февраля опубликовал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием возобновить работу нефтепровода «Дружба».

«Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии», — написал Орбан в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, Киев на протяжении последних четырех лет не может принять позицию Венгрии в отношении украинского конфликта. Премьер-министр подчеркнул, что венгерский народ не хочет финансировать Украину и платить больше за энергоносители.

Как отметил Орбан, остановка поставок российской нефти со стороны украинских властей противоречит национальным интересам Будапешта и ставят под угрозу стабильное обеспечение венгерских семей доступной энергией. Он также призвал Киев избавиться от «антивенгерской политики».

Не в службу, а в «Дружбу»: Венгрия и Словакия захотели поставок российской нефти через Хорватию
В Загребе дают понять, что это возможно лишь в рамках правил ЕС и США

В этот же день Зеленский в ответ на призывы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как можно скорее восстановить работу нефтепровода «Дружба» заявил, что это не может произойти быстро.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил 23 февраля, что страна заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и выделение кредита Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Венгрия расценивает остановку Киевом транзита российской нефти по «Дружбе» как посягательство на свой суверенитет.

