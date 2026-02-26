Зеленский заявил о невозможности быстрого ремонта нефтепровода «Дружба»
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на призывы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как можно скорее восстановить работу нефтепровода «Дружба» заявил, что это не может произойти быстро. Об этом 25 февраля сообщило агентство Reuters.
«Это происходит не так быстро», — заявил Зеленский.
При этом невозможность быстро наладить работу нефтепровода, по которому в Словакию и Венгрию поступала российская нефть, украинский президент аргументировал якобы ударами со стороны России.
Фон дер Ляйен 24 февраля призвала Украину ускорить возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.
Днем ранее глава венгерского МИД сообщил, что страна заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и выделение кредита Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом нефтепровода «Дружба». Он также отметил, что Венгрия расценивает остановку Киевом транзита российской нефти по «Дружбе» как посягательство на свой суверенитет.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ