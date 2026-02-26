Супруга Кирилла Дмитриева рассказала о его футболках с цитатами о России
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отдает жене футболки, которые надевает на переговоры по решению украинского конфликта. Об этом 26 февраля рассказала его супруга Наталья Попова в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.
Дмитриев часто носит футболки с цитатами о России во время переговоров, связанных с урегулированием конфликта на Украине. По словам Поповой, муж сам подбирает себе одежду, а затем она забирает у него футболки.
«По футболочкам он сам принимает решения, это я у него потом забираю. <…> Там много — «Россия — страна, которая ничего не боится», <…> толстовки с «Орешником» тоже шикарные. Но их только на специальные мероприятия», — сообщила Попова.
Попова также отметила, что обсуждать рабочие моменты, связанные с переговорами, дома не принято. Она подчеркнула, что муж относится к секретности переговоров очень серьезно и не разглашает детали даже в кругу семьи, добавила «Газета.Ru».
Дмитриев прилетит на переговоры в Женеву 26 февраля. Как отмечал источник 25 февраля, дипломат планирует встретиться с зятем американского лидера Джаредом Кушнером и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США, который прошел в закрытом режиме. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении встреч назвал трехсторонние переговоры сложными, но конструктивными. Он также отметил, что в рамках встречи стороны достигли значительного прогресса.
