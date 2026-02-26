Мема назвал законной целью РФ совместное производство дронов Британией и Украиной
Совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Великобританией и Украиной станет законной целью для Вооруженных сил России. Об этом 26 февраля сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X (бывш. Twitter).
По его словам, передача вооружений Украине, находящейся в состоянии военного конфликта, нарушает основы международного права, а сама торговля оружием с этой целью является незаконной.
«Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар», — отметил он.
Он также призвал Великобританию прекратить разжигание конфликта и вернуться к дипломатическим усилиям для предотвращения эскалации, в том числе угрозы ядерного столкновения.
В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 24 февраля сообщили о планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие. Позже в СФ призвали французскую и британскую стороны провести парламентские расследования, а председатель инстанции Валентина Матвиенко подчеркнула, что статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру.
В свою очередь российский президент Владимир Путин 24 февраля сообщил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. По его словам, западные государства таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.
