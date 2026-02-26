ФСБ показала кадры задержания агента Киева в Запорожской области
Задержанный в Запорожской области агент украинских служб рассказал, как передавал данные Службе безопасности Украины (СБУ). Кадры 26 февраля опубликовал ЦОС ФСБ.
«Это так было, без денег, без ничего. Когда проезжал по населенному пункту, если видел технику Вооруженных сил Российской Федерации, передавал ее через приложение Signal сотрудникам с той стороны СБУ», — рассказал задержанный.
Мужчина отметил, что связь поддерживал через бывшего участкового, который впоследствии выехал на Украину. На опубликованных ведомством кадрах видно, как сотрудники спецслужб задерживают агента Киева на улице.
О задержании жителя Запорожской области за передачу СБУ координат российских подразделений ФСБ сообщила в этот же день. От одного из представителей Украины задержанный получил задание наблюдать за местами дислокации, передвижениями личного состава и военной техники Российской армии. Полученную от местного жителя информацию использовали для последующего нанесения ударов. Возбуждены дела по статьям о госизмене и шпионаже.
