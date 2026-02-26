Уиткофф прилетел в Женеву для встречи с Умеровым и представителями Ирана
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву. Об этом 26 февраля свидетельствуют данные сервиса ADS-B Exchange.
Воздушное судно Bombardier Global 7500, следовавшее из Вашингтона, приземлилось в местном аэропорту в 08:05 мск.
В Женеве Уиткофф встретится с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями Ирана.
Накануне представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани заявила, что третий раунд ирано-американских переговоров пройдет в Женеве. Мохаджерани добавила, что информация о ходе консультаций будет донесена представителями министерства иностранных дел Ирана.
Тогда же глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил о возобновлении Тегераном переговоров с Вашингтоном. Он уточнил, что делегация его государства будет стремиться к мирному урегулированию любых разногласий. Он же 22 февраля рассказал, что его коллеги работают над проектом потенциального предложения с учетом интересов обеих сторон.
