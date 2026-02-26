«ПСЖ» Сафонова сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Французский футбольный клуб (ФК) «Пари Сен-Жермен», в состав которого входит российский вратарь Матвей Сафонов, 25 февраля сыграл вничью с ФК «Монако» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ), выйдя по результатам игры в 1/8 финала турнира. Встреча, прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 2:2.
В составе парижан отличились 31-летний центральный защитник Маркиньос (на 60-й минуте) и 25-летний полузащитник Хвича Кварацхелия (66-я). Их оппонентам в рамках завершившейся встречи голы обеспечили 24-летний Магнес Аклиуш (45-я) и 26-летний защитник Джордан Тезе (90+1-я).
Сафонов провел в составе своей команды седьмой матч подряд, после того как восстановился от полученного перелома руки. В день встречи ему исполнилось 27 лет. В 1/8 финала соперником парижского клуба может стать ФК Барселона или ФК «Челси».
В тот же день завершился стыковой раунд плей-офф ЛЧ, который определил все 16 команд, которые будут принимать участие в 1/8 финала турнира. Туда, помимо вошедшего по результатам игр ПСЖ, вошли «Аталанта», «Байер», «Атлетико», «Ньюкасл Юнайтед», «Буде-Глимт» «Галатасарай» и «Реал». Автоматически в перечень были включены занявшие с первой по восьмую позиции «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».
