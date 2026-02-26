Реклама
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: REUTERS/Albert Gea
Стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определились все 16 участников 1/8 финала турнира, завершился 25 февраля.

В нынешнем сезоне общий этап соревнования проходил в обновленном формате с участием 36 клубов. На первой стадии каждая команда провела по восемь матчей — четыре на своем поле и четыре на выезде.

В число клубов, занявших позиции с первого по восьмое и автоматически вышедших в плей-офф, вошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

По результатам стыкового раунда к ним присоединились «Аталанта», «Байер», «Атлетико», «Ньюкасл Юнайтед», «Буде-Глимт», ПСЖ, «Галатасарай» и «Реал».

За гранью возможности: кто из россиян блеснет в решающем туре Лиги чемпионов
И на что претендуют команды Головина, Сафонова и Хайкина

Испанский ФК «Атлетико Мадрид» 24 февраля обыграл бельгийский «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда ЛЧ со счетом 4:1 и прошел в 1/8 финала турнира. В составе победившей команды отличился Александр Серлот, оформивший хет-трик, еще один мяч забил Джонни Кардозо. У «Брюгге» отметился Хоэль Ордоньес.

