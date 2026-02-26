Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определились все 16 участников 1/8 финала турнира, завершился 25 февраля.
В нынешнем сезоне общий этап соревнования проходил в обновленном формате с участием 36 клубов. На первой стадии каждая команда провела по восемь матчей — четыре на своем поле и четыре на выезде.
В число клубов, занявших позиции с первого по восьмое и автоматически вышедших в плей-офф, вошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».
По результатам стыкового раунда к ним присоединились «Аталанта», «Байер», «Атлетико», «Ньюкасл Юнайтед», «Буде-Глимт», ПСЖ, «Галатасарай» и «Реал».
Испанский ФК «Атлетико Мадрид» 24 февраля обыграл бельгийский «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда ЛЧ со счетом 4:1 и прошел в 1/8 финала турнира. В составе победившей команды отличился Александр Серлот, оформивший хет-трик, еще один мяч забил Джонни Кардозо. У «Брюгге» отметился Хоэль Ордоньес.
