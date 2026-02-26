Реклама
Сюжет:

ПВО группировки «Восток» сбила летевшие на гражданские объекты авиабомбы ВСУ

Фото: РИА Новости
Бойцы противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки «Восток» сбили несколько управляемых авиабомб, которые были направлены на гражданские объекты в Днепропетровской области. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО своевременно зафиксировали пуски управляемых авиационных бомб и полеты разведывательных беспилотников противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что оперативно выявленные угрозы были уничтожены благодаря многоканальным радиолокационным станциям. Они позволили расчетам зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» заранее определить цели.

Командир батареи с позывным Фанатик отметил, что ракета была запущена на упреждение, что обеспечило гарантированное поражение цели. Он подчеркнул, что информация о цели поступила своевременно. В результате в ходе очередного дежурства была уничтожена управляемая авиабомба, направленная на гражданские объекты.

«Наш расчет работает постоянно. <…> Получаем координаты от наших операторов, отрабатываем по целям противника. Качество сигнала стабильное, <…> позволяет нам выполнять все поставленные задачи», — рассказал военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Туман.

Проверка на порогах: российские войска приблизились к окраинам Запорожья
Нарушение транспортных артерий в районе города ухудшит положение большой группировки противника на юге зоны СВО

В этот же день в Минобороны сообщили, что артиллерийские расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили пункты временного размещения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расположены в лесополосе на днепропетровском направлении СВО. По информации ведомства, цель была найдена подразделением беспилотных систем (БпС).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

