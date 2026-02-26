В МВД рассказали об уловке мошенников по «угону» Telegram-аккаунтов
Мошенники получают доступ к Telegram-аккаунтам под предлогом переноса рабочего или локального чата на другую платформу. Об этом 26 февраля сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Схема «угона» Telegram-аккаунтов через «переезд чата». В рабочих или локальных чатах — как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, — публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что размещенная ссылка ведет не в новый чат, а в мошеннический бот. Там пользователя просят подтвердить участие, указав номер телефона и код из СМС.
После передачи этих данных злоумышленники получают доступ к учетной записи и могут использовать ее для дальнейшего распространения вредоносных ссылок и атак, в том числе внутри того же коллектива.
В этот же день в МВД России сообщили, что злоумышленники представляются работниками службы доставки и через мессенджер Telegram выманивают код от портала «Госуслуги». Ведомство посоветовало не передавать никакие коды неизвестным лицам, а для проверки статуса доставки пользоваться только официальными сайтами.
