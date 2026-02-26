В МВД РФ назвали схему мошенников по выманиванию кода от «Госуслуг» через Telegram
Мошенники представляются сотрудниками службы доставки и через мессенджер Telegram выманивают код от портала «Госуслуги». Об этом 26 февраля сообщили в МВД России.
Как уточнил ТАСС, одним из способов является звонок человеку от имени сотрудника службы доставки. Злоумышленник просит жертву продиктовать код от якобы официального бота верификации, который на самом деле является кодом доступа к учетной записи на «Госуслугах».
В ведомстве посоветовали россиянам не передавать никакие коды неизвестным лицам, а для проверки статуса доставки пользоваться только официальными сайтами.
В УБК МВД России 24 февраля предупредили, что мошенники создали поддельный чат-бот, маскирующийся под Федеральную налоговую службу страны. Пользователей просят указать ФИО, номер телефона и прислать код подтверждения. Доступа к реальным сервисам налоговой службы бот не открывает.
