Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В Испании мужчина проиграл суд за право предотвратить эвтаназию дочери

0
EN
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Конституционный суд Испании отклонил жалобу отца 25-летней девушки, который в течение полутора лет пытался через суды предотвратить проведение эвтаназии дочери. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, девушка на протяжении нескольких лет предпринимала попытки суицида. В октябре 2022 года она получила тяжелые травмы, в результате которых осталась парализованной ниже пояса. По данным медицинских заключений, пациентка испытывает хроническую боль, а перспективы улучшения состояния отсутствуют.

В июле 2024 года комитет Каталонии одобрил ее запрос на эвтаназию. Процедура была назначена на август того же года, однако отец девушки заблокировал ее проведение. При поддержке организации Abogados Cristianos («Христианские юристы») он оспаривал ее во всех судебных инстанциях, утверждая, что из-за психического состояния дочь не может принять осознанное решение.

После решения суда представители мужчины заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека для дальнейшего обжалования. В 2021 году Испания стала четвертой страной Европейского союза (ЕС), легализовавшей эвтаназию для больных.

Право на смерть: почему нет единого мнения по поводу эвтаназии
Как показывают опросы, россияне допускают эвтаназию для страдающих от тяжелых неизлечимых болезней

В мае прошлого года нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, который допускает эвтаназию для людей с неизлечимыми заболеваниями. Отмечалось, что группа медицинских специалистов обязана будет подтвердить у человека серьезное неизлечимое заболевание на последней стадии и невыносимые боли. При этом пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, не получат разрешения на эвтаназию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026