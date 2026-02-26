В Испании мужчина проиграл суд за право предотвратить эвтаназию дочери
Конституционный суд Испании отклонил жалобу отца 25-летней девушки, который в течение полутора лет пытался через суды предотвратить проведение эвтаназии дочери. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, девушка на протяжении нескольких лет предпринимала попытки суицида. В октябре 2022 года она получила тяжелые травмы, в результате которых осталась парализованной ниже пояса. По данным медицинских заключений, пациентка испытывает хроническую боль, а перспективы улучшения состояния отсутствуют.
В июле 2024 года комитет Каталонии одобрил ее запрос на эвтаназию. Процедура была назначена на август того же года, однако отец девушки заблокировал ее проведение. При поддержке организации Abogados Cristianos («Христианские юристы») он оспаривал ее во всех судебных инстанциях, утверждая, что из-за психического состояния дочь не может принять осознанное решение.
После решения суда представители мужчины заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека для дальнейшего обжалования. В 2021 году Испания стала четвертой страной Европейского союза (ЕС), легализовавшей эвтаназию для больных.
В мае прошлого года нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, который допускает эвтаназию для людей с неизлечимыми заболеваниями. Отмечалось, что группа медицинских специалистов обязана будет подтвердить у человека серьезное неизлечимое заболевание на последней стадии и невыносимые боли. При этом пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, не получат разрешения на эвтаназию.
