СМИ сообщили о госпитализации главы МВД Сербии Дачича на фоне обострения пневмонии
Вице-премьера Сербии и главу МВД Ивицу Дачича госпитализировали после ухудшения состояния здоровья, которое оценивается как угрожающее жизни. Об этом 25 февраля сообщил телеканал Blic TV со ссылкой на источник.
Уточняется, что в последние часы самочувствие министра резко ухудшилось на фоне ранее диагностированной двусторонней пневмонии. На данный момент Дачича подключили к аппаратам жизнеобеспечения.
