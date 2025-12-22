В порту Тамань потушено возгорание на танкере и причале после атаки ВСУ

В порту Тамань потушено возгорание на танкере и причале после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 декабря сообщила администрация Краснодарского края.

Уточняется, что тушение пожара на подводящем трубопроводе с мазутом продолжается. Однако площадь возгорания уже сократилась до 1,5 тыс. кв. м.

«В результате атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера, на одном из них произошло возгорание, которое уже ликвидировали», — сообщили о масштабе разрушений в Telegram-канале оперштаба региона.

Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в этот день в региональном оперштабе сообщили, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поселок Волна Краснодарского края были повреждены два причала и два судна. Уточняется, что все, кто находился на борту кораблей, были эвакуированы.

