Телеведущая Лазарева обжаловала в ВС приговор по делу об оправдании терроризма

Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) обжаловала в Верховном суде (ВС) РФ приговор по делу об оправдании терроризма — слушание по данному вопросу будет проходить 20 января 2026 года. Об этом 22 декабря свидетельствуют материалы суда.

«Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — приводит содержание документов агентство «РИА Новости».

Подчеркивается, что оформленная телеведущей жалоба поступила в инстанцию в прошлый понедельник, 15 декабря.

Внесенная с июня 2022 года в список террористов и экстремистов, а также с июля того же года включенная в реестр физических лиц-иноагентов Лазарева 10 июля 2024 года была заочно арестована Замоскворецким районным судом Москвы в соответствии с ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет»).

Корреспондент «Известий», вещавший 7 октября из зала Пресненского суда Москвы, сообщил, что телеведущая была заочно приговорена к семи годам колонии.

