Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Илью Яшина, Максима Каца и Татьяну Лазареву

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц — иностранных агентов муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина, блогера Максима Каца и телеведущую Татьяну Лазареву.

Кроме того, в список включен бывший сотрудник ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Руслан Шаведдинов и блогер Вероника Белоцерковская.

«Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: «Осуществление политической деятельности», — говорится на сайте Минюста.

Таким образом, теперь в списке физлиц-иноагентов числятся 13 человек.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Его внесли в Госдуму 25 апреля.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти. Яшина заключили под стражу до 12 сентября.

24 мая также сообщалось, что Басманный суд заочно арестовал Белоцерковскую. Она обвиняется в распространении фейков про армию РФ, подчеркнули в суде. По материалам СК РФ, в марте блогер выложила ряд постов c дезинформацией о ВС РФ, тогда же она была объявлена в розыск.