Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Лазареву за оправдание терроризма

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Соответствующая информация появилась в картотеке судов столицы 10 июля.

«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Текущее состояние: удовлетворено», — говорится в карточке дела.

Ранее в этот день стало известно, что СК РФ потребовал заочного ареста телеведущей. Она обвиняется согласно ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет»).

В июле 2022-го Минюст РФ внес телеведущую в реестр физических лиц-иноагентов. МВД России объявило ее в розыск 13 июня текущего года, а 19 июня она была добавлена в список террористов и экстремистов.

В оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.