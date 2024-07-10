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СК потребовал арестовать телеведущую Лазареву по делу об оправдании терроризма

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Следственный комитет (СК) России потребовал заочного ареста телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Об этом в среду, 10 июля, стало известно из информации на сайте Замоскворецкого суда.

Согласно картотеке инстанции, ей вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет»).

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Ранее, 19 июня, Росфинмониторинг внес телеведущую в список террористов и экстремистов. А 13 июня МВД России объявило ее в розыск. До этого, 5 июня прошлого года, Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву на 30 тыс. рублей по ст. 19.34, ч. 4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). В июле 2022-го Минюст России внес телеведущую в реестр физических лиц-иноагентов.

Ранее в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен представитель ФБК (признан в РФ экстремистской организацией, запрещен в России) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский внесен в реестр иноагентов) в 2023 году он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, — «смелые люди».

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