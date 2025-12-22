Орбан заявил о выгоде от продолжения украинского конфликта для политиков и банкиров
Продолжение украинского конфликта выгодно только политикам, производителям оружия и банкирам. Об этом 21 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Кому нужен этот конфликт? Во-первых, политикам, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Во-вторых, производителям оружия, наживающимся на бесконечных конфликтах. В-третьих, банкирам, сделавшим ставку на военное поражение России», — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).
Орбан 21 декабря сообщил, что укрепить Украину может только завершение конфликта. По словам премьер-министра, крах Украины также станет катастрофой для Венгрии из-за соседства стран. Он добавил, что конфликтные действия ослабляют страну с каждым днем.
