Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе

Танкисты группировки войск «Восток» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенного пункта Сладкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). О разработанной российскими военнослужащими новой тактике прорыва обороны рассказало 21 декабря Минобороны России.

«Одна машина накрывала сектор огнем из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что ключ к успеху заключался в темпе, точности и грамотной работе с беспилотниками. Операторы корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах.

Танкисты 1442-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск 19 декабря рассказали в беседе с корреспондентом «Известий» Егором Кильдибековым, как они оснастили танк Т-72Б3М дополнительной защитой от FPV-дронов ВСУ, сделав имеющуюся у них модель уникальной. Механик-водитель с позывным Пономарь, рассказывая о разработке, уточнил, что боевая машина оснащена не только «мангалом» (сетчатым металлическим каркасом, установленным прямо на саму технику), но и так называемым дикобразом (алюминиевой проволокой, закрепленной на корпусе).

