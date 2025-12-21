Реклама
Сюжет:

Бойцы Южной группировки войск разработали уникальную допзащиту для танка Т-72Б3М

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Танкисты 1442-го гвардейского мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск 19 декабря рассказали в беседе с корреспондентом «Известий» Егором Кильдибековым, как они оснастили танк Т-72Б3М дополнительной защитой от FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделав имеющуюся у них модель уникальной.

«Вот этот танк. Это Т-72Б3М. Таких на вооружении в Российской армии сотни, но конкретно эта модель уникальна: она оборудована дополнительной защитой от FPV-дронов, причем защита установлена в несколько слоев», — отметил Кильдибеков.

Механик-водитель с позывным Пономарь, рассказывая о разработке, уточнил, что боевая машина оснащена не только «мангалом» (сетчатым металлическим каркасом, установленным прямо на саму технику), но и так называемым дикобразом — алюминиевой проволокой, закрепленной на корпусе танка, которая служит защитой от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

«FPV[-дрон] намного раньше срабатывает, <…> плюс может, если сам снаряд не сработает, зацепить [его] крылом и развернуть вообще в другую сторону», — объяснил Пономарь.

По словам военнослужащего, небо в занимаемой ими на константиновском направлении под Бахмутом местности, контролируется российскими подразделениями постоянно.

Командир взвода с позывным Мультик, рассказывая об очередном успешном выезде, подчеркнул, что эта машина никогда не подводит свой экипаж.

«Выдерживал (танк. — Ред.), ну вот крайний был выезд. У них (ВСУ. — Ред.), наверное, порядка 40 штук [дронов] было, и только четыре пробития было, но некритичных», — вспоминает он.

Мультик сообщил, что на танке срабатывает динамическая защита, которая обеспечивает дополнительную безопасность как самой машине, так и находящемуся там экипажу. Корреспондент «Известий» отметил, что после каждого выезда танкисты получают новый опыт, который позволяет им снова и снова дорабатывать свою конструкцию.

Минобороны России 19 декабря сообщило, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты временной дислокации и живую силу Вооруженных сил Украины в Гуляйполе. По информации ведомства, в ходе воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» обнаружили пункты временной дислокации ВСУ, оборудованные в городской застройке Гуляйполя. Уточняется, что в зданиях были замечены украинские боевики. После уточнения координат и оценки обстановки к району выполнения задачи выдвинулись танковые экипажи на танках Т-80БВМ.

