Посол Ирана в РФ заявил о желании страны увеличить торговлю с Россией
Иран стремится к наращиванию торговли с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 21 декабря заявил иранский посол в РФ Казем Джалали в беседе с «Известиями».
«Соглашение о свободной торговле, которое мы подписали, привело к тому, что сейчас объем нашей торговли увеличился, и мы стремимся к тому, чтобы увеличить торговлю со всеми пятью странами Евразийского экономического союза, особенно с Россией», — отметил он.
По его словам, Иран считает ЕАЭС очень важным союзом и серьезно настроен на расширение отношений с объединением.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о желании Индии активизировать процесс подготовки преференциального соглашения с ЕАЭС. Отмечалось, что индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого документа в ходе недавнего государственного визита Путина в Нью-Дели.
